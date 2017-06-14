Госдума одобрила регулирование «Яндекс.Маркета»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственные поправки в закон «О защите прав потребителей», которые регулируют работу «Яндекс.Маркета», «Товаров.Mail.Ru» и других интернет-агрегаторов по продаже товаров. Об этом сообщается в карточке документа на сайте нижней палаты.

Документ устанавливает, что «агрегатор товаров и услуг» должен предоставлять клиенту информацию о продавце и товаре. За предоставление недостоверной информации агрегатор несет ответственность перед покупателем.

Как сообщили РБК в пресс-службе комитета Госдумы по экономической политике, законопроект позволяет применять его нормы к сервисам по заказу такси и гостиниц. Также в дальнейшем к товарным агрегаторам могут быть отнесены сервисы, которые предоставляют доступ к строительным или швейным услугам, работам по ремонту.