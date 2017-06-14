Средняя цена Аи-95 превысила 40 рублей за литр

Цена литра бензина Аи-95 в России впервые превысила 40 рублей, прибавив за неделю 9 копеек. Это следует из отчета (.pdf) Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго.

С 4 по 11 июня литр Аи-95 подорожал в среднем до 40,44 рубля.

Средняя цена на Аи-92 увеличилась на 16 копеек — до 37,35 рублей за литр. Дизельное топливо подорожало на 8 копеек — до 38,17 рублей за литр.

Отмечается, что рост цен на бензин произошел вследствие повышения цен в регионах.

Дороже всего литр 95-го бензина стоит на Дальнем Востоке — в среднем 45,02 рубля.

Дешевле всего — в Сибирском округе: 38,08 рубля.