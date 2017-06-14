Координатор «Открытой России» рассказала о планах покинуть движение

Координатор общественной организации «Открытая России» Мария Баронова объявила об уходе из движения в ближайшие полгода. Об этом она сообщила в Facebook.

По словам Бароновой, она почти шесть лет занимается оппозиционной политикой, «а в стране все лучше и лучше».

«Но жить очень хочется. Причем здесь и сейчас. Иногда хочется не только бегать по ОВД, по судам, в поисках ресурсов на строительство демократии или сидеть бессмысленно в СК, но еще и отдохнуть.

Я, вот, отдыхала три раза за 17 лет. В смысле, в отпуск ездила», — добавляет активистка.

Она отметила, что до своего ухода передаст дела «человеку, который будет готов (и способен) принять бразды правления».

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский поблагодарил Баронову в Facebook.

«Ну а с Машей нам предстоит еще несколько месяцев совместной работы по проекту, и я всегда буду ей благодарен за сделанное», — отметил он.

Баронова в 2011-2012 годах была помощницей и пресс-секретарем депутата Госдумы Ильи Пономарева, координировала работу протестного движения со СМИ.

В октябре 2014 года Баронова сообщила, что возглавит проект Ходорковского по помощи российским политзаключенным и их семьям. Спустя два года она вошла в совет «Открытой России», в январе 2017 года возглавила московское отделение организации.