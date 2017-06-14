Верховный суд вернул коллекционеру конфискованную в 2002 году картину Брюллова

Президиум Верховного суда России обязал вернуть картину Карла Брюллова «Христос во гробе» ее собственнику, коллекционеру из Германии Александру Певзнеру. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пишет Artchive.ru, в 2002 году Певзнер привез картину на экспертизу в Русский музей. ФСБ предъявила коллекционеру обвинение в контрабанде ценностей на основании недостоверного декларирования.

Он долгие годы судился с российскими властями.

Президиум Верховного суда постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении Певзнера и отменить прежнее кассационное определение судебной коллегии Верховного суда.

«Кассационное определение от 28 апреля 2016 года отменено, следовательно, картина подлежит возврату Александру и Ирине Певзнер в соответствии с ранее принятыми судебными решениями», — заявил агентству адвокат коллекционера Максим Крупский.