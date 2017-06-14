СК завершил расследование по делу Филиппа Лиса

Главк Следственного комитета по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении Филиппа Будейкина — администратора «группы смерти» «ВКонтакте», известного там как Филипп Лис. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Будейкин обвиняется по статьям о доведении до самоубийства и покушении на него.

По версии следствия, в апреле-мае 2016 года подозреваемый «в социальной сети «ВКонтакте» осуществлял постоянную деятельность, направленную на распространение среди несовершеннолетних пользователей сети пропаганды суицида и склонение их к его совершению».

В частности, он склонял к самоубийству 15-летнюю жительницу Астрахани. Однако 17 мая того же года сотрудники правоохранительных органов убедили школьницу отказаться от такого шага.

Кроме этого, по данным следствия, Будейкин довел до попытки самоубийства школьницу 2000 года рождения из Тюменской области. 3 июня 2016 года ее спасли медики.

Следователи продолжают устанавливать других лиц, подстрекавших в социальных сетях подростков к совершению самоубийств.