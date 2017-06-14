Боба Дилана заподозрили в плагиате части нобелевской лекции

Часть нобелевской лекции лауреата в области литературы за 2016 год Боба Дилана была позаимствована с сайта для учащихся SparkNotes, сообщает американское издание Slate.

В части лекции, посвященной, как отмечал Дилан, одному из его любимых произведений — роману Германа Мелвилла «Моби Дик» — обнаружены значительные сходства с пересказом книги на SparkNotes.

Slate обратилось за комментарием к профессорам английского языка и литературы, один из которых, Хуан Мартинес из Северо-Западного университета, заявил, что не принял бы такую работу.

Остальные профессора не нашли в рерайте ничего необычного.

Лекция Дилана поступила в Нобелевский комитет незадолго до окончания срока приема. Лекция — необходимое условие для получения денежной премии, которая в 2016 году составила 8 млн крон (920 тысяч долларов США).

Slate предложил Дилану поделиться вознаграждением с автором краткого содержания «Моби Дика».