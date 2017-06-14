СК потребовал арестовать подозреваемого в нападении на росгвардейца подростка

Следствие потребовало поместить под арест 17-летнего участника несогласованной акции 12 июня в центре Москвы Михаила Галяшкина. Его подозревают в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа. Об этом сообщает «Газета.Ru»

Соответствующее ходатайство уже поступило в Басманный суд Москвы, подтвердили в пресс-службе инстанции.

Как ранее сообщили СМИ, задержанный на акции Галяшкин был отвезен в СК на допрос, но отказался давать показания. Как указывали некоторые журналисты, молодой человек имеет анархистские взгляды.