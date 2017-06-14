14 июня 2017, 17:38
СК потребовал арестовать подозреваемого в нападении на росгвардейца подростка
Следствие потребовало поместить под арест 17-летнего участника несогласованной акции 12 июня в центре Москвы Михаила Галяшкина. Его подозревают в распылении перцового газа в лицо бойцу ОМОНа. Об этом сообщает «Газета.Ru»
Соответствующее ходатайство уже поступило в Басманный суд Москвы, подтвердили в пресс-службе инстанции.
Как ранее сообщили СМИ, задержанный на акции Галяшкин был отвезен в СК на допрос, но отказался давать показания. Как указывали некоторые журналисты, молодой человек имеет анархистские взгляды.
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