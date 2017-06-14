При пожаре в лондонской высотке пострадали десятки человек

На западе Лондона в жилом доме Grenfell Tower произошел пожар. Огонь полностью охватил 27-этажную башню с людьми, сообщает The Guardian.

С огнем борются двести пожарных, а также 40 единиц техники.

При пожаре пострадали минимум 30 человек, они доставлены в больницы, заявили в службе скорой помощи британской столицы.

Стоит отметить, что дом был построен в 1974 году. Всего в нем 120 квартир. Причиной пожара мог стать взрыв на четвертом этаже многоэтажки.