14 июня 2017, 09:28
При пожаре в лондонской высотке пострадали десятки человек
На западе Лондона в жилом доме Grenfell Tower произошел пожар. Огонь полностью охватил 27-этажную башню с людьми, сообщает The Guardian.
С огнем борются двести пожарных, а также 40 единиц техники.
При пожаре пострадали минимум 30 человек, они доставлены в больницы, заявили в службе скорой помощи британской столицы.
Стоит отметить, что дом был построен в 1974 году. Всего в нем 120 квартир. Причиной пожара мог стать взрыв на четвертом этаже многоэтажки.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое