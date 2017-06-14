14 июня 2017, 20:01
Стрелявшим в конгрессмена оказался активист-пенсионер
Стрельбу по конгрессменам и их помощникам во время игры в бейсбол устроил 66-летний Джеймс Ходжкинсон, который ранее работал волонтером в штабе кандидата в президенты США Берни Сандерса. Об этом пишет The Washington Post.
Ходжкинсон был владельцем компании, которая занималась инспекцией и ремонтом помещений. Лицензия его фирмы истекла в ноябре 2016 года.
Сегодня рано утром Ходжкинсон открыл огонь по бейсбольной площадке, где тренировались конгрессмены. В результате ранения получили пять человек, в том числе конгрессмен Стив Скелиз и несколько помощников парламентариев.
Нападавший был ранен полицейским. В больнице он скончался.
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