Госдума одобрила создание фонда дольщиков

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «Об участии в долевом строительстве», устанавливающий правила формирования компенсационного фонда дольщиков. Документ доступен на сайте Госдумы.

Фонд защиты дольщиков будет формироваться за счет обязательных взносов застройщиков, продающих еще не построенные квартиры.

Взносы должны будут поступить в фонд до государственной регистрации каждого договора долевого участия. Эта регистрация произойдет только после подтверждения уплаты взноса застройщиком.