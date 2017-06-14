В Совфеде появилась комиссия по «предотвращению вмешательства во внутренние дела» РФ

Члены Совета Федерации одобрили создание временной комиссии, роль которой будет заключаться в «защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации». Проект данного постановления одобрили 152 сенатора при одном воздержавшемся, трансляция заседания идет на YouTube.

Возглавит новую комиссию зампредседателя комитета по международным делам Андрей Климов.

Отметим, по словам главы комитета по международным делам Константина Косачева, с ведением комиссии «охоты на ведьм как не было, так и не будет». Он отметил, что мера принята в связи с отсутствием в законодательстве способов защиты суверенитета. Как утверждает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, на смену власти в России пытаются влиять из-за рубежа.

О том, что в верхней палате появится такая комиссия, стало известно в начале июня.