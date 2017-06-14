14 июня 2017, 18:04
Госдума одобрила запрет на анонимность телефонных номеров и мессенджеров
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с нелегальным распространением СИМ-карт. И проект закона о регулировании работы мессенджеров. Об этом говорится в карточках документов на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект по борьбе с продажей СИМ-карт лицам, не предъявившим паспорт, также предусматривает передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний, которые пользуются корпоративными тарифами.
Инициатива о регулировании мессенджеров предполагает, что пользователи такого приложения идентифицированы «в порядке, устанавливаемом правительством РФ».
Ранее в правительстве предлагали привязать аккаунты в мессенджерах к номерам мобильных телефонов.
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