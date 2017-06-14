Источник сообщил о взрыве в доме в Тамбовской области

В Моршанске Тамбовской области в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме пострадало пять квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Это произошло 13 июня. При взрыве пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части.

В результате взрыва пришлось провести эвакуацию почти 300 человек.

«Повреждены пять квартир, внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади 60 квадратных метров», — отметил источник.

Всего в доме, где находится 143 квартиры, проживали 282 человека, в том числе 38 детей. Сейчас их разместили в местной гостинице. Пока информации о дальнейшей судьбе дома нет.