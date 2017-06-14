В дочернее предприятие «Россетей» пришли с обыском

В офисе Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра («МРСК Центра», входит в группу «Россети») пришли с обыском сотрудники МВД и ФСБ. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Mash.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к сетевой компании, следователи «ознакомились с документацией» «МРСК Центра».

В пресс-службе компании отметили, что в офис пришли работники управления по борьбе с экономическими преступлениями главка МВД по Восточному округу.

Визит был связан «с вопросами к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Гуджояну по налоговым отчислениям в период его работы».