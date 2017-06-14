Путин пообещал недорогую для России гонку вооружений

Россия даст адекватный ответ на расширение НАТО к границам страны, сообщил в фильме-интервью Оливера Стоуна президент РФ Владимир Путин.

Накануне в США показали вторую часть четырехсерийного документального фильма. Слова Путина приводит ТАСС.

«А теперь смотрите: в Восточной Европе будут установлены комплексы, на море — на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и в северных морях. И на Аляске стоят. То есть практически территория России будет окружена этими системами», — отметил глава государства.

«На самом деле, — продолжил он, — это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров. Потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ. Это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружений. При этом наш ответ будет гораздо дешевле».

По словам Путина, Россия благодаря этому сохранит стратегический баланс. «Баланс — это очень важная вещь», — отметил президент.