От Навального через суд потребуют удалить фильм о Чайке

Бизнесмен Сергей Михайлов обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к политику Алексею Навальному и Фонду по борьбе с коррупцией в связи с выпуском ими в 2016 году фильма, посвященного работе генпрокурора Юрия Чайки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

«Истец просит взыскать с каждого из ответчиков по 250 000 руб., а также просит оплатить все судебные издержки», - отметили в суде.

Бизнесмен заявил, что он требует опровергнуть сведения из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом, а также признать указанные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить видео с интернет-ресурса.

На 29 июня намечена беседа по иску.

Отметим, что ранее Навальный и ФБК проиграли суд о защите чести и достоинства бизнесмену Алишеру Усманову, имя которого упоминалось в фильме «Он вам не Димон» о недвижимости, который через аффилированные структуры может владеть премьер Дмитрий Медведев.