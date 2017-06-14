Белый дом при Трампе отказался от публичных поздравлений России с 12 июня

Госдепартамент США отказался от практики распространения поздравлений с государственными праздниками в форме пресс-релизов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, с приходом к руководству страной Дональда Трампа действует «новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США».

«Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства», — отметили там.

Ранее российское посольство в Вашингтоне обратило внимание на то, что из США не было традиционного поздравления на 12 июня.

«Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — говорится на странице дипмиссии в Facebook.