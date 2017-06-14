Песков подтвердил встречи с участниками прямой линии Путина

Будущие участники прямой линии с президентом Владимиром Путиным действительно приходят на встречи организационного характера, но эти встречи не являются репетицией беседы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее РБК сообщил, что участников прямой линии собрали в подмосковном пансионате управделами президента для того, чтобы узнать, какие вопросы они будут задавать, а также давали рекомендации по поведению и дресс-коду на мероприятие.

«Организаторы действительно встречаются с гостями, а это и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию. Действительно, с ними регулярно перед эфиром проводят встречи, где им рассказывают, как будет проходить мероприятие, во сколько и как нужно приехать. Это обычные логистические и организационные моменты», — отметил Песков.

По его словам, это, «наверное, неправильно называть какой-то репетиций, здесь репетиция абсолютно невозможна».

Прямая линия с Путиным начнется 15 июня в 12:00 мск. В прямом эфире это мероприятие будут транслировать государственные телеканалы и радиостанции.