Кремль описал «боль» при получении обращений россиян к Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что перед «прямой линией» граждане жалуются что им проще «достучаться» до президента, чем до чиновников в регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как поведал Песков, на линию приходит традиционно много вопросов, связанных с «житейскими историями, в которых люди просят президента о помощи», и большинство их них могут и должны решать местные власти.

«По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов», — заметил чиновник.

По словам Пескова, «такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно».