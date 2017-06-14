Активисты предложили ввести присягу при получении паспорта в 14 лет

Руководитель общественного объединения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец направила письмо на имя президента с предложением ввести присягу на верность Отечеству для тех, кто впервые получает паспорт в 14 лет. Об этом Волынец сообщила RT.

«Принятие присяги гражданина Российской Федерации будет нести важную функцию, способствовать воспитанию патриотизма, гордости за свою страну и повышению гражданской ответственности нашей молодежи», — говорится в ее письме.

На сайте Национального родительского комитета сказано, что Волынец «выступает в поддержку традиционных ценностей, семьи, против внедрения в России технологий по необоснованному изъятию детей у родителей, против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних и прочих разработок, направленных на деградацию и разложение российской семьи и российского общества».