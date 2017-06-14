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14 июня 2017, 15:29
акустика рыбы

Брачные призывы рыб будут использованы для их охраны

Jenna Luecke/University of Texas at Austin

Около трети видов промысловых рыб подвержены перевылову, то есть их вылавливают быстрее, чем они успевают размножаться, чтобы восстановить свою численность. Особенно уязвимы рыбы, которые сезонно собираются в крупные скопления, так как рыболовецкие суда легко обнаруживают их и вылавливают до того, как те дадут жизнь следующему поколению.

Команда, возглавляемая учеными из Морского научного института Университета Техаса (UTMSI) и Института океанографии Скриппса, предложила использовать для защиты рыб невероятно громкие и характерные звуки, которые производят рыбы, собираясь на нерест. Ученые создали недорогой, но точный метод оценки количества рыбы в нерестовых скоплениях на основе их производимых рыбами звуков. Точные данные о количестве и местонахождении нерестящихся рыб помогут управлять промыслом, охранять скопления рыб во время нереста и следить, чтобы их размножение проходило беспрепятственно.

«Чрезвычайно сложно получить полную картину событий нереста рыбы, потому что он может происходить в очень короткие или в очень длительные периоды времени и часто в сложных условиях, таких как мутная вода, – говорит ведущий автор исследования Брэд Эрисман из UTMSI. – Наша работа открывает акустическое окно в захватывающие события нереста». Исследователи отработали свою методику на мексиканской корвине (Cynoscion othonopterus) – популярном объекте рыболовного промысла в Калифорнийском заливе, но они полагают, что метод может быть легко адаптирован для отслеживания нерестовых звуков других рыб: трески, группера, серебристого горбыли, включая и эндемичный для Калифорнийского залива исчезающий вид тотоаба (Totoaba macdonaldi).

Ученые рассказывают, что каждую весну мексиканские корвины мигрируют для нереста в северную часть Калифорнийского залива. В миграции принимает участие более двух миллионов рыб. Самцы для привлечения нерестящихся самок издают громкие звуки. Океанолог Тимоти Роуэлл (Timothy Rowell) говорит, что призывы самцов, услышанные через гидрофон, просто оглушают. Их громкость достигает 129 децибелл. На суше такой уровень громкости превышает болевой порог человека.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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