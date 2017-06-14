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14 июня 2017, 13:29
археология Западная Африка история Нигерия

Тысячу лет назад в африканском городе умели изготовлять стекло

Babalola, A.B.

При раскопках в древнем городе Ифе на юго-западе Нигерии было обнаружено более десяти тысяч стеклянных бусин, свидетельствующих, что его обитатели одними из первых в Западной Африке овладели искусством производства цветного стекла.

Город Ифе, населенный народом йоруба, достиг расцвета между XII и XIV веками. Мастера из Ифе были известны скульптурами из терракоты и бронзы. Ифе был религиозным центром конфедерации из нескольких укрепленных городов йоруба. С XV века значение Ифе стало падать и ведущая роль в регионе перешла к государству Бенин, созданному народом эдо. Ведущий автор исследования, специалист по археологии Африки Абидеми Бабалола (Abidemi Babalola) из Гарвардского университета говорит, что стекло изготавливалось в культуре йоруба, как теперь стало известно, с XI века.

Разноцветные стеклянные бусины неоднократно находили на многих скульптурах Ифе, они украшали их головные уборы, ожерелья и браслеты на руках и ногах. Также археологи обнаружили керамические тигли, где плавили стекло. Обычно ученые полагали, что стеклянный бисер доставлялся в Ифе из Средиземноморья, а йоруба лишь переплавляли иногда экспортное стекло, чтобы получить нужные им изделия. Но Абедими Бабалола и его коллеги в ходе раскопок нашли доказательства местного стекольного производства. Они обнаружили почти 13 000 бусин, 812 фрагментов плавильных тиглей, 403 фрагмента керамических цилиндров (они, вероятно, использовались для снятия крышек тиглей), почти три килограмма отходов производства стекла и около 14 000 черепков. Пока не найдены остатки плавильных печей, но, по словам исследователей, следы расплавленного стекла на глине указывают, что они располагались где-то рядом с местом раскопок.

Фото: Babalola, A.B.

Исследователи отмечают, что многие из бусинок, в первую очередь синие, были изготовлены почти исключительно из местных материалов. На это, в частности, указывает высокое содержание оксида алюминия в стекле. Местные добавки, такие как полевой шпат, использовались и для снижения температуры плавления стекла в тиглях.

Мастера из Ифе применяли технику, при которой пузырек воздуха используется для создания отверстия в бусине. Такой метод был известен индийским стеклоделам еще в IV веке до н. э., но, учитывая расстояние между Индией и Западной Африкой, археологи полагают, что в Ифе его изобрели независимо.

Исследование опубликовано в июньском номере журнала Antiquity.

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