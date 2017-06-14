Путин ответил на его сравнение Клинтон с Гитлером

Президент Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну прокомментировал слова кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сравнившего его с Адольфом Гитлером. Он предложил также провести параллели в деятельности американских политиков, однако заметил, что Кремль старается воздерживаться от крайних высказываний. Слова Путина приводит РИА Новости.

«Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний», — отметил Путин.

Отметим, в марте 2014 года Клинтон уподобила слова Путина о необходимости защищать русских в Крыму действиям Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями в Восточной Европе.