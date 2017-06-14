Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 июня 2017, среда, 11:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
14 июня 2017, 09:02
Адольф Гитлер Владимир Путин Хиллари Клинтон

Путин ответил на его сравнение Клинтон с Гитлером

Президент россии В.Путин и Х.Клинтон
Президент россии В.Путин и Х.Клинтон

Президент Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну прокомментировал слова кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сравнившего его с Адольфом Гитлером. Он предложил также провести параллели в деятельности американских политиков, однако заметил, что Кремль старается воздерживаться от крайних высказываний. Слова Путина приводит РИА Новости.

«Ничего нового для нас в этом нет. Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина. У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний», — отметил Путин.

Отметим, в марте 2014 года Клинтон уподобила слова Путина о необходимости защищать русских в Крыму действиям Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями в Восточной Европе.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин
Путин рассказал о доступе оппозиции к «сотням независимых телеканалов»
Дональд Трамп
Белый дом при Трампе отказался от публичных поздравлений России с 12 июня
Прямая линия с Владимиром Путиным
СМИ рассказали о репетиции «прямой линии» с Путиным
Газ
Источник сообщил о взрыве в доме в Тамбовской области
Пожар в лондонской Гренфелл Тауэр
При пожаре в лондонской высотке погибли люди
Архив новостей

Самое читаемое

Арест бывшего главного бухгалтера театральной труппы «Седьмая студия» Нины Масляевой
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» призналась в обналичивании похищенных из бюджета средств
По соседству с Солнцем обнаружен коричневый карлик
Радужный флаг
Гей из Дагестана рассказал о предложении силовиков работать в Сирии
Изучены останки жертв Тридцатилетней войны
ЕГЭ
Две трети россиян хотят отменить ЕГЭ
11:29 Экологи опасаются за будущее японских барсуков
11:13 В Совфеде появилась комиссия по «предотвращению вмешательства во внутренние дела» РФ
11:09 В Подмосковье задержан стрелявший из окон мужчина
10:49 При пожаре в лондонской высотке погибли люди
10:25 Путин рассказал о доступе оппозиции к «сотням независимых телеканалов»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Григорий Перельман
Григорий Яковлевич Перельман
13 июня 1966 года родился выдающийся математик Григорий Перельман
10:24 СМИ рассказали о репетиции «прямой линии» с Путиным
09:59 Госсекретарь США рассказал о просьбах союзников улучшить отношения с Россией
09:52 Источник сообщил о взрыве в доме в Тамбовской области
09:34 Путин пообещал недорогую для России гонку вооружений
09:28 При пожаре в лондонской высотке пострадали десятки человек
09:22 Белый дом при Трампе отказался от публичных поздравлений России с 12 июня
09:02 Путин ответил на его сравнение Клинтон с Гитлером
13.06 20:59 Названы лучшие аэропорты мира
13.06 20:36 Северная Корея выдала осужденного американского студента в состоянии комы
13.06 20:16 Минфин отказался от служебных машин в пользу такси
13.06 20:00 МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 13 июня
13.06 19:44 «КамАЗ» с танком перевернулся в Дагестане
13.06 19:21 Оппозиционера Мальцева арестовали на 10 суток
13.06 19:20 СК проверит обстоятельства смерти Гайтукаева
13.06 19:04 Водители рассказали о системе взяток за проезд большегрузов по Петербургу
13.06 18:34 Горбачев отверг обвинения Путина по поводу договоренностей с НАТО
13.06 18:02 Минтранс предложил вернуть лицензирование всех автобусных перевозок
13.06 17:51 Останки средневековых кошек найдены в Испании
13.06 17:45 В Москве в нападении на росгвардейца на акции заподозрили подростка
13.06 17:36 Источники рассказали о вербовке дипломатами РФ молдаван на войну в Донбассе
13.06 17:29 «Мегафон» сообщил о восстановлении связи
13.06 17:09 Юпитер оказался старейшей планетой Солнечной системы
13.06 17:01 За бросок петарды на акции в Москве завели уголовное дело
13.06 16:45 В Yota вслед за «Мегафоном» произошел сбой в сети
13.06 16:42 Илья Яшин получил 15 суток ареста
13.06 16:20 Путин потребовал усилить преграды на пути санкционных фруктов и овощей
13.06 16:03 У «Мегафона» вновь произошел сбой в Москве
13.06 15:50 У банка в центре Москвы произошла перестрелка
13.06 15:42 «Аэрофлот» пообещал до 650 тысяч рублей подъемных новым пилотам
13.06 15:38 Жуки-зомби ищут партнеров для размножения и заражают их смертельной болезнью
13.06 15:23 Учитель рассказал о бесполезной встрече с Поклонской в Кремле
13.06 15:14 Экс-бухгалтер студии Серебренникова рассказала об обмане со стороны следователя
13.06 14:50 Песков рассказал об ожидании Путиным премьеры фильма про него
13.06 14:23 Кремль заявил об отсутствии последствий акций 12 июня для власти
13.06 14:23 Найден древнейший ископаемый гриб
13.06 13:54 Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти упали на 13%
13.06 13:39 Разведчики США сообщали о причастности Кремля к смерти информатора по делу Магнитского
13.06 13:12 Маркетологи подсчитали сумму среднего чека россиянина
13.06 13:00 Организатор убийства Политковской умер в колонии
13.06 12:42 КГБ Белоруссии задержал мужчину с боеприпасом для теракта в Европе
13.06 12:20 Экс-глава ФСИН признан виновным в хищениях
13.06 11:53 При стрельбе на вокзале вблизи Мюнхена ранена женщина-полицейский
13.06 11:38 В доме стрелка из Кратово обнаружен арсенал оружия
13.06 11:25 По факту нападения на полицейского на акции в Петербурге возбуждено дело
13.06 11:15 Минздрав отказал в лекарствах иногородним пациентам федерального СПИД-центра
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.