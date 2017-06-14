Путин рассказал о доступе оппозиции к «сотням независимых телеканалов»

Президент России Владимир Путин в фильме-интервью Оливера Стоуна заявил, что у российской оппозиции есть доступ к «сотням телеканалов», отсутствие у них выигрышной для избирателей программы. Слова Путина приводит «Интерфакс».

«Вы сказали о доступе к средствам массовой информации, — обратился Путин к Стоуну. — У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто».

«Проблема оппозиционных сил, — продолжил президент, — не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей».

На слова Стоуна о том, что Россия — это «традиционное авторитарное государство» Путин заявил, что «только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России».

Поэтому, как считает президент, «невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или в Германии».

«Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно, и вот это и есть нормальный процесс развития», — добавил российский руководитель.

Глава государства также назвал неосуществимыми мечтами утверждения журнала Foreign Affairs о том, что Россия повержена.

«Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности», — сказал Путин.