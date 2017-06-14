При пожаре в лондонской высотке погибли люди

В результате пожара в 27-этажнном доме Гренфелл Тауэр в Лондоне есть погибшие, их точное число неизвестно. Здание до сих пор не потушено, пишет The Guardian со ссылкой на пожарных.

Гренфелл Тауэр является жилым домом. По снимкам и видео с места пожара видно, что в огне оказалась значительная часть здания.

Ранее сообщалось, что 30 человек, пострадавших на пожаре, были госпитализированы.

Ранее жильцы ранее жаловались на опасные условия — в 2014 году они обращались в пожарную охрану из-за проведенного ремонта. Отмечалось, что в доме только один вход, что затруднит эвакуацию при пожаре.