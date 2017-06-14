Экс-глава ФСИН получил восемь лет колонии

Бывший глава ФСИН Александр Реймер получил восемь лет колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупках электронных браслетов. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение вынесла судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко.

Обвинение просило приговорить Реймера к девяти годам колонии общего режима и оштрафовать его на миллион рублей. Также обвинитель требовал взыскать с экс-чиновника 2,7 миллиарда рублей ущерба.

Сам Реймер в ходе заседаний свою вину не признал.

Напомним, Александр Реймер был главой ФСИН с 2009 по 2012 годы. В 2015 году он был задержан по обвинению в закупке электронных браслетов по завышенным ценам.