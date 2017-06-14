14 июня 2017, 13:26
Экс-глава ФСИН получил восемь лет колонии
Бывший глава ФСИН Александр Реймер получил восемь лет колонии общего режима по делу о мошенничестве при закупках электронных браслетов. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение вынесла судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко.
Обвинение просило приговорить Реймера к девяти годам колонии общего режима и оштрафовать его на миллион рублей. Также обвинитель требовал взыскать с экс-чиновника 2,7 миллиарда рублей ущерба.
Сам Реймер в ходе заседаний свою вину не признал.
Напомним, Александр Реймер был главой ФСИН с 2009 по 2012 годы. В 2015 году он был задержан по обвинению в закупке электронных браслетов по завышенным ценам.
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