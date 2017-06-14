В Свердловской области местных депутатов призвали отказать Ройзману в регистрации

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который баллотируется в губернаторы Свердловской области, может не пройти муниципальный барьер. Как сообщает РБК, 13 и 14 июня в регионе прошли экстренные встречи местных депутатов с главами городов.

Депутатов просили подписаться за одного из шести уже зарегистрированных кандидатов в губернаторы, чтобы Ройзману не хватило подписей.

Об этом изданию рассказал источник, близкий к руководству региона, и подтвердил сам Ройзман.

Муниципальный фильтр в регионе составляет 7,9%. Для выдвижения кандидату необходимо собрать около 130 голосов депутатов.

Ройзман заявил, что уверен в поддержке лишь 80 парламентариев.

«Планируется, что к вечеру 14 июня в области останется всего около 90 свободных подписей муниципальных депутатов», — отмечает издание.