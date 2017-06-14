Росгвардия сообщила о правомерных действиях омоновцев 12 июня

Росгвардия выпустила пресс-релиз, в котором заявила о правомерных действиях сотрудников ОМОНа при задержании активистов в ходе несанкционированной акции оппозиции 12 июня в Москве. Документ цитирует ТАСС.

По данным «ОВД Инфо», в Москве были задержаны 866 человек, в Петербурге — 658, всего по России — по меньшей мере, 1721 человек.

На задержанных, по их словам, составлялись протоколы о неповиновении требованиям сотрудников полиции.

При этом на некоторых кадрах задержаний видно, что сотрудники Росгвардии применяют силу, в том числе к подросткам и женщинам, чтобы затолкнуть их в автозак.

«Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы неправомерных действиях сотрудников ОМОН при задержании нарушителей общественного порядка, не соответствует действительности», — сообщили в столичном главке Росгвардии.

Там отмечают, что в Москве омоновцы «действовали в строгом соответствии с законом».

«Отдельные участники несанкционированной акции грубо проигнорировали требования закона, вели себя агрессивно как в отношении окружающих, так и сотрудников правоохранительных органов», — заявляют в Росгвардии.