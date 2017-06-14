В Кремле предупредили США о возможности «санкционного пике»

Введение Соединенными Штатами новых санкций в отношении России может обернуться новыми ответными действиями со стороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор», — сказал чиновник.

В ближайшие дни Конгресс США должен рассмотреть инициативу о новых санкциях против России и Ирана. В документе также есть положение, не позволяющее президенту США Дональду Трампу отменить или ослабить санкции без одобрения Конгресса.

Также Песков прокомментировал, что США впервые не поздравили российское посольство с 12 июня.

«Поздравления все-таки идут по дипломатическим каналам, давайте в министерство иностранных дел», — посоветовал Песков журналистам.

Посольство России в Вашингтоне ранее сообщало, что не получило поздравлений с Днем России.

В Госдепартаменте США отметили, что поздравления с государственными праздниками теперь не публикуются в виде пресс-релизов.