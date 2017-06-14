14 июня 2017, 15:34
Конгрессмен США получил огнестрельные ранения
Один из заметных членов Республиканской партии США, конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение бедра во время игры в бейсбол в штате Виргиния. Об этом сообщает Fox News.
Неизвестный открыл огонь на площадке. Ранения получили также несколько помощников конгрессмена, один из них был ранен в грудь.
Стрельба произошла в городе Александрия, что в 11 километрах от Вашингтона.
Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и увезен больницу, где скончался.
Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. pic.twitter.com/PRATI54OrJ— Josh Caplan (@joshdcaplan) 14 июня 2017 г.
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