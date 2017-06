Конгрессмен США получил огнестрельные ранения

Один из заметных членов Республиканской партии США, конгрессмен Стив Скализ получил огнестрельное ранение бедра во время игры в бейсбол в штате Виргиния. Об этом сообщает Fox News.

Неизвестный открыл огонь на площадке. Ранения получили также несколько помощников конгрессмена, один из них был ранен в грудь.

Стрельба произошла в городе Александрия, что в 11 километрах от Вашингтона.

Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и увезен больницу, где скончался.

Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. pic.twitter.com/PRATI54OrJ