СМИ рассказали о репетиции «прямой линии» с Путиным

Участников «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным собрали в подмосковном пансионате для репетиции мероприятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников репетиции.

Она проходила в пансионате «Петрово-Дальнее», который входит в оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управления делами президента. В мероприятии были задействованы около 100 человек.

«Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте», – поведал источник.

В канун «прямой линии» участникам порекомендовали отказаться от алкоголя и ограничить употребление воды, а также не надевать одежду в клетку или полоску.

Организаторы не гарантировали людям, что они смогут задать свой вопрос, но и заготовок по вопросам не раздавали.

Как объяснили РБК в пансионате, в нем нет свободных, так как на 16 и 17 июня все номера заняты из-за «корпоративных мероприятий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представители федеральных телеканалов, которые будут вести трансляцию «прямой линии», не стали комментировать данную информацию.