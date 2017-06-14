РПЦ издаст 60 учебников по теологии

Русская православная церковь ведет активную подготовку новых учебников по теологии, сообщил глава пресс-службы РПЦ митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

«Всего нами запланировано издание порядка шестидесяти учебников по всем направлениям церковной науки. Я надеюсь, что они будут в не меньшей степени востребованы на кафедрах теологии в светских университетах», — сообщил он на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательной пространстве», которая сегодня проходила в Национальном исследовательском ядерном университете (МИФИ).

1 июня состоялась защита первой в стране кандидатской диссертации по специальности «теология».

14 июня Минобрнауки издало приказ, который устанавливает, что соискателю может быть присуждена степень кандидата или доктора теологии.

Ранее специальных ученых степеней для теологов не было, они защищались в рамках этой специальности по философии, истории, филологии, педагогике и другим гуманитарным наукам.