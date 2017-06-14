Минюст утвердил научные степени по теологии

Минюст России своим приказом утвердил научные степени по теологии. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева, передает РИА Новости.

«Сегодня окончательно Минюстом подписан приказ, что теология — не как теология со степенью истории, философии или филологии, а как теология — кандидат и доктор — имеет право быть», — заявила министр на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве» в Национальном исследовательском ядерном университете (прежнее название МИФИ).

1 июня в России была защищена первая кандидатская диссертация по специальности «Теология». Работа декана богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Павла Хондзинского посвящена исследованию трудов святителя Филарета Московского.