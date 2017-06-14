При пожаре в лондонской высотке погибли 12 человек

При пожаре в 27-этажном жилом доме в Лондоне погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом передает CNN со ссылкой на полицию Лондона.

Власти города ожидают, что число жертв пожара возрастет, а сама операция на месте происшествия будет «длинной и сложной».

Напомним, огонь полностью охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. Не менее 30 человек пострадали в результате возгорания.