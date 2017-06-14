Порошенко собрался в Вашингтон на встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в дипломатических кругах.

По его словам, визит состоится 19-20 июня.

В апреле Порошенко сообщал о том, что несколько раз беседовал с Трампом по телефону. Также он встречался с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В ближайшие дни Конгресс рассмотрит законопроект об усилении санкций в отношении России.