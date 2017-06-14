14 июня 2017, 11:09
В Подмосковье задержан стрелявший из окон мужчина
В поселке имени Цюрупы Воскресенского района Подмосковья полиция задержала мужчину, который открыл огонь из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной полиции.
По данным полицейских, местный житель 1979 года рождения, находясь в квартире сожительницы на ул. Центральной, произвел несколько выстрелов из ружья. Стрелял он из окна квартиры.
На кадрах, распространенных пресс-службой, видно, что стекла в обеих створках окна имеют сквозные отверстия.
Стрелявший был обезоружен и задержан. У него изъято гладкоствольное ружье, которое на него зарегистрировано не было.
Мужчина доставлен в дежурную часть.
Информации, что кто-то пострадал от выстрелов, нет.
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