ФСБ и Минобороны поспорили о бесхозной взрывчатке на базе Северного флота

Вблизи военного объекта на главной базе Северного флота России ФСБ обнаружила бесхозный компонент взрывчатки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Северному флоту.

«В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более 2 тонн тетраоксид диазота. Приняты меры по предотвращению чрезвычайного происшествия», — заявили там.

Сотрудники ведомства отметили, что изъятое химическое вещество используется при изготовлении авиабомб, а также для дробления скальной породы.

Опасная находка, по данным ведомства, была брошена подрядной организацией из Северо-Кавказского региона, привлеченной для строительства военного объекта.

В свою очередь, в Минобороны рассказали агентству, что 2 июня на территории бывшего склада стройматериалов были обнаружены два закопанных в грунте резервуара.

Экспертиза показала, что в них содержится «один из компонентов вещества, используемого для разрушения скальной породы».

«В кратчайшие сроки резервуары были эвакуированы вместе с содержимым и утилизированы», — отметили в оборонном ведомстве.