ФСБ и Минобороны поспорили о бесхозной взрывчатке на базе Северного флота
Вблизи военного объекта на главной базе Северного флота России ФСБ обнаружила бесхозный компонент взрывчатки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Северному флоту.
«В непосредственной близости от одного из военных объектов в Североморске обнаружено захоронение более 2 тонн тетраоксид диазота. Приняты меры по предотвращению чрезвычайного происшествия», — заявили там.
Сотрудники ведомства отметили, что изъятое химическое вещество используется при изготовлении авиабомб, а также для дробления скальной породы.
Опасная находка, по данным ведомства, была брошена подрядной организацией из Северо-Кавказского региона, привлеченной для строительства военного объекта.
В свою очередь, в Минобороны рассказали агентству, что 2 июня на территории бывшего склада стройматериалов были обнаружены два закопанных в грунте резервуара.
Экспертиза показала, что в них содержится «один из компонентов вещества, используемого для разрушения скальной породы».
«В кратчайшие сроки резервуары были эвакуированы вместе с содержимым и утилизированы», — отметили в оборонном ведомстве.
Тетраоксид диазота имеет формулу N2O4, это жидкость с едким запахом, которую получают, охлаждая диоксид азота ниже точки его кипения.