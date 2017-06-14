Госсекретарь США рассказал о просьбах союзников улучшить отношения с Россией

Партнеры и зарубежные союзники США просят нормализовать отношения с Россией, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в финансовом комитете Сената.

«Чтобы вы поняли, что я слышу со стороны союзников, партнеров, крупных и небольших (государств), и причем без исключения. У меня еще не было ни одних двусторонних переговоров, ни одной встречи в формате один на один, ни одного короткого контакта ни с одним коллегой ни в одной стране в Европе, на Ближнем Востоке, даже в Юго-Восточной Азии, который бы не сказал мне: пожалуйста, займитесь своими отношениями с Россией, они должны быть улучшены», — цитирует главу дипведомства ТАСС.

По словам госсекретаря, партнеры Вашингтона считают, что ухудшение отношений с РФ «в конечном счете приведет только к ухудшению ситуации, в которой они находятся».

Тиллерсон заявил, что его «умоляют, чтобы я взаимодействовал (с россиянами) и пытался улучшить нынешнюю ситуацию».

Он отметил, что Белый дом именно это и пытается сделать.

«Важно, чтобы мы занялись существующей на сегодняшний день ситуацией в (российско-американских) отношениях. Я не считаю, что она отвечает интересам США или стабильности в мире», — отметил Тиллерсон.