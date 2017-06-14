Главой Ирландии впервые избран открытый гей

Главой правительства Ирландии избран Лео Варадкар. Как пишет The Irish Times, он стал первым открытым геем на этом посту, а также самым молодым премьер-министром — в январе Варадкару исполнилось 38 лет.

В ирландском парламенте за Варадкара проголосовали 57 депутатов, 50 были против, еще 47 воздержались.

В начале месяца политик возглавил партию Fine Gael — крупнейшую в правящей коалиции.

Лео Варадкар — сын индийского врача из Мумбаи и ирландской медсестры.

Премьер-министр Ирландии является фактическим главой исполнительной власти в республике.