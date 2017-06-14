ВТБ может создать крупнейший негосударственный пенсионный фонд

Банк ВТБ заказал оценку стоимости акций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) бизнесменов Бориса Минца и Романа Авдеева. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК.

Оценку за 11 млн рублей будет проводить компания KPMG.

Речь идет о фондах Минца «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие», а также фондах Авдеева «Согласие» и ОПК.

Издания отмечают, что речь может идти о приобретении ВТБ этих пенсионных фондов. В таком случае под управлением ВТБ окажется крупнейшее объединение НПФ в стране.