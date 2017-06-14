14 июня 2017, 20:30
ВТБ может создать крупнейший негосударственный пенсионный фонд
Банк ВТБ заказал оценку стоимости акций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) бизнесменов Бориса Минца и Романа Авдеева. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК.
Оценку за 11 млн рублей будет проводить компания KPMG.
Речь идет о фондах Минца «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие», а также фондах Авдеева «Согласие» и ОПК.
Издания отмечают, что речь может идти о приобретении ВТБ этих пенсионных фондов. В таком случае под управлением ВТБ окажется крупнейшее объединение НПФ в стране.
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