В Чечне прекратили дело против бойца ММА Амриева

Чечне полиция прекратила уголовное дело против бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева. Об этом сообщается на сайте МВД Чечни.

Днем ранее «Новая газета» сообщила, что Амриев был объявлен в розыск после того, как высокопоставленный сотрудник силовых структур в Чечне объявил ему «кровную месть».

6 июня спортсмен сбежал из здания брянской прокуратуры, куда его доставили из СИЗО. Позже его задержали в белорусском городе Добруш и передали чеченским полицейским в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). При этом 10 июня он был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

В свою очередь, родители спортсмена заявили, что в Чечне их сыну «грозит смертельная опасность».

Сам Амриев говорил, что в 2013 году его похитили и пытали для того, чтобы заставить его брата вернуться в Чечню из Германии.