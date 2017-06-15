В мэрии французского курорта рассказали о домах родственников Путина

Родственники президента РФ Владимира Путина купили минимум два дома в районе французского города Биарриц. Об этом американскому журналу The Time рассказал заместитель мэра города Джоселин Кастаньед.

По его словам, эти россияне часто приезжают в Биарриц. «Люди встречают их на рынке, на прогулках. Но мы не подходим делать с ними селфи. Нас не волнует, кто они», — сказал Кастаньед.

Он добавил, что в 2012 году один из домов купил предполагаемый зять Путина Кирилл Шамалов. Заместитель мэра подчеркнул, что у него нет оснований допускать, что жилье приобрели незаконным путем, так как собственники прошли все проверки, предусмотренные для иностранных покупателей.

В свою очередь, почетный консул России в городе Александр де Миллер де Ла Серда рассказал The Time, что бывшая супруга президента Людмила Путина ежегодно приезжает в Биарриц. По его словам, она предпочитает останавливаться либо в отеле Miramar, либо в доме, принадлежащем их «общему другу из петербургского круга Путина».

В апреле СМИ сообщили, что вилла «Сюзанна» на французском побережье Атлантического океана стоимостью 6–7 млн евро может быть связана с семьей Владимира Путина. Журналистское расследование установило, что владельцем виллы стал бизнесмен Артур Очеретный, предположительно ставший новым мужем Людмилы Путиной.