Путин объяснил падение рождаемости в стране

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал тему снижения рождаемости в России.

Глава государства напомнил, что данный показатель носит цикличный характер и падает каждые 25 лет.

Количество женщин в фертильном возрасте существенно сократилось – сейчас в детородном возрасте находится поколение 90-х годов, когда отмечался спад рождаемости: «Просто меньше становится людей, которые могут рожать».

В качестве механизмов решения проблемы президент назвал программу материнского капитала, введение выплат за рождение третьего ребенка – после внедрения данной меры рождаемость выросла на 37%, отметил Путин.

Меры затратные, нельзя разбрасываться деньгами, «но и жадничать здесь тоже нельзя», подчеркнул российский лидер.

Он предложил подумать, как стимулировать молодых женщин к рождению первого ребенка, более зрелых мам – к рождению второго и третьего детей. Важным моментом здесь Владимир Путин назвал обеспеченность населения детскими садами и яслями.