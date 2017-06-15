Совершившая каминг-аут политик станет премьер-министром Сербии

Президент Сербии Александр Вучич поручил сформировать правительство 41-летней Ане Брнабич, занимавшей с 2016 года пост министра государственного и локального самоуправления. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Теперь утвердить кандидатуру Ане Брнабич и новый состав правительства должен парламент, в котором имеют большинство сторонники Вучича и соратники его партии по коалиции.

Как отмечает в этой связи РИА Новости, среди задач нового главы правительства Вучич назвал «дальнейшее укрепление позиции Сербии на международной арене» — как «на пути европейской интеграции», так и в отношениях с Россией и другими странами.

Известно, что Брнабич имеет репутацию проевропейского политика. Кроме того, она станет первой женщиной на посту главы правительства Сербии и первым человеком на этой должности, открыто заявившем о своей гомосексуальности.

В случае ее утверждения на должность премьер-министра Сербии Ана Брнабич станет пятым открытым гомосексуалом на должности главы правительства в мире. Так, 14 июня на пост премьер-министра Ирландии был избран гей Лео Варакдар. Ранее открытые представители секс-меньшинств занимали аналогичные посты в Бельгии, Исландии и Люксембурге.