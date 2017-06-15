Путин рассказал об онкологическом заболевании отца

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал, что врачи не смогли своевременно диагностировать онкологическое заболевание у его отца.

К главе государства обратилась жительница Апатитов с диагнозом «рак четвертой стадии» и пожаловалась на плачевное состояние медицины в городе, которое не позволяет, в том числе, вовремя диагностировать болезни.

Владимир Путин призвал девушку не терять надежду и заявил, что редко распространяется о своей личной жизни, но эта история не оставила его равнодушным, поскольку в свое время его отцу также не могли поставить верный диагноз. Только когда мама рассказала о мучающих отца болях в спине, президент, по его словам, перевел отца в другую больницу, где и был поставлен верный диагноз.