Семь человек погибли при взрыве возле детского сада в Китае

В результате взрыва емкости с газом рядом со зданием детского сада на востоке Китая погибли семь человек, около 60 пострадали, среди них есть дети. Об этом сообщается в твиттере китайской газеты «Жэньминь жибао».

По информации полиции, взрыв произошел около 16:50 по местному времени у ворот детского сада, который находится в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу. В момент взрыва дети покидали здание после занятий.

Как рассказал неназванный свидетель происшествия, рядом с входом в детский сад взорвалась емкость с газом, который использовался для приготовления пищи. До сих пор неизвестно, был ли взрыв подготовлен или произошел случайно. Полиция занимается расследованием обстоятельств инцидента.