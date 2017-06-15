Роскомнадзор заподозрил активистов ФБК в создании «ложных» блокировок

Роскомнадзор заподозрил активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в том, что они создали ложные блокировки, позволяющие ограничивать доступ к сайтам, не внесенным в «черный список» ведомства. Об этом в четверг пишет газета «Ведомости» со ссылкой несколько источников, близких к Роскомнадзору.

Собеседники издания утверждают, что Роскомнадзор уже обратился в МВД с просьбой провести расследование таких блокировок.

Речь идет об Александре Литрееве и Владиславе Здольникове. В надзорном ведомстве считают считают, что Литреев приобрел более десятка заблокированных, но уже не действующих сайтов, включенных в «черный список» Роскомнадзора. К таким сайтам привязывались IP-адреса сторонних ресурсов, которые из-за «дыры» в реестре оказывались заблокированными.

Сам Литреев признает, что действительно приобретал заблокированные сайты, но лишь для того, чтобы проанализировать уязвимость его собственных ресурсов. Использование таких сайтов для блокировок он полностью отрицает. Он также заявил, что ничего не знает о жалобах Роскомнадзора.