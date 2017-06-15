Госдума разрешила частично засекретить доходы лиц под охраной ФСО

Госдума приняла во втором чтении поправки в федеральные законы «О государственной охране» и «О персональных данных», разрешающие частично засекретить персональные данные находящихся под такой охраной лиц. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Согласно обсуждаемым в Госдуме поправкам, Федеральная служба охраны (ФСО) получит право «принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». В частности, раскрытие и обработка персональных данных таких лиц будет возможна лишь с их согласия и с согласия органов госохраны.

Исключение предложено сделать лишь «для персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами».