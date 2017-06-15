Медэкспертиза установила причину смерти организатора убийства Политковской

Медицинская экспертиза подтвердила, что Лом-Али Гайтукаев, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, скончался в колонии от хронического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН по Вологодской области.

«Результат медэкспертизы подтвердил, что причиной смерти Гайтукаева стало одно из хронических заболеваний, которыми он страдал. Я не могу озвучить, от какой именно болезни он умер, так как об этом мы сообщаем только родственникам», — приводит агентство сообщение источника.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту смерти Гайтукаева, который скончался 13 июня в исправительной колонии №5. В свою очередь, адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая в интервью СМИ заявила, что смерть Гайтукаева помешает дальнейшему расследованию убийства журналистки.