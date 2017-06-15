Путин рассказал об отношении к «информационному мусору»

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос об «информационном мусоре».

Президент отметил, что действительно видит появляющиеся в СМИ информационные вбросы о своих коллегах, и подчеркнул, что следует всегда перепроверять такие сообщения, прежде чем делать окончательные выводы на основе объективных данных.

По словам главы государства, «СМИ, интернет в том числе используются для фейков, вбросов, политической борьбы, с этим ничего нельзя поделать. Но я должен все это перепроверить».

В качестве инструментов, с помощью которых проводится такая перепроверка, президент назвал прокуратуру, ФСБ, правоохранительные органы.