15 июня 2017, 15:43
Путин рассказал об отношении к «информационному мусору»
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос об «информационном мусоре».
Президент отметил, что действительно видит появляющиеся в СМИ информационные вбросы о своих коллегах, и подчеркнул, что следует всегда перепроверять такие сообщения, прежде чем делать окончательные выводы на основе объективных данных.
По словам главы государства, «СМИ, интернет в том числе используются для фейков, вбросов, политической борьбы, с этим ничего нельзя поделать. Но я должен все это перепроверить».
В качестве инструментов, с помощью которых проводится такая перепроверка, президент назвал прокуратуру, ФСБ, правоохранительные органы.
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